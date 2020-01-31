Росавиация создала штаб для мониторинга ситуации с перевозками с КНР
Об этом информирует пресс-служба Минтранса России.
«Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан России и иностранных государств в и из пунктов на территории Китая создан также оперативный штаб Росавиации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что штаб возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
Ранее сообщалось, что Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос поставки гуманитарной помощи Китаю в связи с распространением коронавируса.
Также российский МИД заявил, что Москва по дипканалам уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй.