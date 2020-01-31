Росавиация создала штаб для мониторинга ситуации с перевозками с КНР

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Росавиация создала оперативный штаб для мониторинга ситуации с перевозками российских и иностранных граждан между Россией и Китаем.

Об этом информирует пресс-служба Минтранса России.

«Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан России и иностранных государств в и из пунктов на территории Китая создан также оперативный штаб Росавиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос поставки гуманитарной помощи Китаю в связи с распространением коронавируса.

Также российский МИД заявил, что Москва по дипканалам уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй. 

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