Минпромторг проработает поставки гумпомощи в Китай

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Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос поставки гуманитарной помощи Китаю в связи с распространением коронавируса.
Минпромторг проработает поставки гумпомощи в Китай
  • Reuters

Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«По поручению правительства России Минпромторг совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в части поставок средств индивидуальной защиты, в которых Китай испытывает потребность», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Казань направила гуманитарную помощь в виде медицинских масок в китайский город Санья.

По последним данным, число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае составило 213 человек.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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