В Шереметьеве усилили медицинские бригады из-за коронавируса

Короткая ссылка
В аэропорту Шереметьево вдвое увеличено число медицинских работников для контроля за возможным распространением нового типа коронавируса на территории России.
В Шереметьеве усилили медицинские бригады из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену, итого на пять терминалов 10 медработников. Но мы усилили смены, добавили 10 человек, итого — по 20 человек в смену. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве в рамках профилактики распространения коронавируса все рейсы из Китая и в обратном направлении переведены в отдельный терминал

Данные меры принимаются после того, как на территории России были выявлены два первых случая заражения коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить