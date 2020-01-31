В Москве студенты из Китая будут ежедневно проходить медосмотр
- РИА Новости
«В пятницу, 31 января, Оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее Минобрнауки России приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.