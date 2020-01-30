В России продлили каникулы студентам из Китая

Минобрнауки России приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта. Приказ опубликован на сайте ведомства.

«Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из КНР, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период)», — говорится в документе.

Ранее данные меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Она также заявила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

По последним данным, общее число инфицированных в КНР достигло 7711, из них 170 скончались.