Онищенко прокомментировал решение ВОЗ по коронавирусу

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

«Для нас данное положение ничего не значит. Мы как мероприятия проводили, так и будем проводить. Вообще, оно введено для того, чтобы предупредить все страны мира, что сегодня опасность выноса и завоза инфекции в страну реальна. То есть все должны начать мероприятия, кто их ещё не начал», — сказал Онищенко в беседе со «Взглядом».

Как отметил депутат, таким образом ВОЗ обязала Китай усилить меры и предупредила все страны об обязательной отчётности в случае появления инфицированных.

Ранее сообщалось, что российский штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание после решения ВОЗ.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.