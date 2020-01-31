Шереметьево перевёл все рейсы из Китая в отдельный терминал

Аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевёл все рейсы из Китая и в обратном направлении в отдельный терминал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

По её словам, все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31 января по направлениям в Китай, переведены из терминалов D и E в терминал F.

В общей сложности в терминале будут обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям.

В свою очередь, все международные рейсы, за исключением рейсов по направлениям в КНР, переведены из терминала F в терминалы D, E и С — в общей сложности их 75.

С 1 февраля Россия ограничивает авиасообщение с Китаем. Рейсы будут выполнять пять авиакомпаний, в том числе четыре китайские.