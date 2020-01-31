Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Короткая ссылка
Коронавирус очень опасен для пожилых людей, при первых же симптомах необходимо обратиться ко врачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
  • РИА Новости

Попова отметила сложность дифференцирования коронавируса в силу наступающего сезона гриппа, призвала граждан воздержаться от поездок в Китай и участия в массовых мероприятиях.

«Главное правило — мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу... Также надо позаботиться о своих детях и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен», — подчеркнула она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить