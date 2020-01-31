Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Коронавирус очень опасен для пожилых людей, при первых же симптомах необходимо обратиться ко врачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила сложность дифференцирования коронавируса в силу наступающего сезона гриппа, призвала граждан воздержаться от поездок в Китай и участия в массовых мероприятиях.

«Главное правило — мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу... Также надо позаботиться о своих детях и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен», — подчеркнула она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.