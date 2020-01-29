В ЦИК назвали запланированную дату выборов главы Чувашии

Выборы главы Чувашии пройдут в запланированный срок, в единый день голосования 13 сентября 2020 года, заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко.

«В соответствии со статьёй 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в России» выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, как и планировалось ранее», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что партия имеет право в течение 14 дней представить в ЦИК кандидатуры для замещения депутатского мандата бывшего члена «Единой России» и экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Если партия этим правом не воспользуется, то мандат будет передавать ЦИК», — добавил Шевченко.

Ранее российский президент Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

28 января Игнатьева исключили из «Единой России» после появления в сети видео, на котором Игнатьев в шутку заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми ключами от новых пожарных машин.

Кроме того, сообщалось, что в ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее он принёс извинения, отметив, что смысл его речи был в другом.