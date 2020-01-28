Голикова назвала число находящихся за чертой бедности россиян

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании высшего совета партии «Единая Россия» заявила, что около 18,5 млн россиян живут за чертой бедности, при этом большинство из них составляют семьи с детьми.
Голикова назвала число находящихся за чертой бедности россиян
  • РИА Новости

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 70—80%», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года, а также обеспечить правом на получение маткапитала семей, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале разработки программы адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной финансовой ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить