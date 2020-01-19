В Москве разработают программу адресной помощи семьям с детьми

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют разработать программу адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной финансовой ситуации, в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Поставлена задача об адресной работе с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации, бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать: заключать с ними социальные контракты», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

По словам мэра столицы, нуждающимся семьям будут не только предоставлять льготы, но и будут «пытаться их вывести из состояния бедности».

«Это значит — устроить досрочно детей в ясли, детский сад, дать возможность родителям получить новую специальность», — подчеркнул Собянин.

Ранее Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно с 1 января 2020 года.

Он также объявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года. При этом с января 2020 года семьи смогут получить маткапитал уже при рождении первого ребёнка, а сумма выплат при рождении второго ребёнка будет увеличена на 150 тыс. рублей.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News спрогнозировал положительную оценку семей на решение о продлении программы и увеличении размера маткапитала.