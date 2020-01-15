Путин раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями.

«Важнейший чувствительный вопрос — возможность устроить ребёнка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018—2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано всего 78», — заявил он.

При этом Путин уточнил, что из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тыс., на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия.

«Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать, ну вы чего... Я вас прошу сделать всё, хотя это уже очень сложно, но это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел», — добавил президент.

Ранее Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Документ определяет, что приём в детсады проводится путём распределения с использованием региональных информационных систем. Отмечается, что будет установлен правовой статус уже функционирующих систем. Данные из региональных систем будут направляться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Информация для родителей об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, статусе обработки, о последовательности выделения места, о документе о зачислении ребёнка в дошкольное учреждение будет предоставляться на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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