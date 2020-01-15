Путин раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями.
Путин раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями
  • РИА Новости

«Важнейший чувствительный вопрос — возможность устроить ребёнка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018—2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано всего 78», — заявил он.

При этом Путин уточнил, что из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тыс., на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия.

«Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать, ну вы чего... Я вас прошу сделать всё, хотя это уже очень сложно, но это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел», — добавил президент.

Ранее Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Документ определяет, что приём в детсады проводится путём распределения с использованием региональных информационных систем. Отмечается, что будет установлен правовой статус уже функционирующих систем. Данные из региональных систем будут направляться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Информация для родителей об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, статусе обработки, о последовательности выделения места, о документе о зачислении ребёнка в дошкольное учреждение будет предоставляться на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить