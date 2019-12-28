Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Об этом сообщает ТАСС.
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады
  • РИА Новости

Документ определяет, что приём в детсады проводится путём распределения с использованием региональных информационных систем. Отмечается, что будет установлен правовой статус уже функционирующих систем.

Данные из региональных систем будут направляться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Информация для родителей об индивидуальном номере заявления и дате его подаче, статусе обработки, о последовательности выделения места, о документе о зачислении ребёнка в дошкольное учреждение будет предоставляться на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, что планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект о приёме детей воспитателей в детские сады без очереди.

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