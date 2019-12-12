В Госдуме выступили с предложением принимать детей воспитателей в детские сады без очереди

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о планах по внесению законопроекта, разрешающего воспитателям устраивать своих детей в дошкольные учреждения вне очереди.

«У воспитателей должны быть дополнительные стимулы для того, чтобы идти работать в детсады, потому что заработная плата у них небольшая. Один из таких стимулов для молодой мамы — возможность устройства ребёнка в детсад вне очереди», — пояснил Смолин.

Как уточняет «Парламентская газета», в настоящее время няни и воспитатели имеют льготу на зачисление своих детей в детсады, однако они обладают лишь преимущественным правом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2019 году заработная плата учителей и воспитателей Московской области увеличилась и составила в среднем 56 тыс. рублей.