Мишустин намерен приложить все усилия для борьбы с бедностью в России

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин в ходе встречи с КПРФ заявил, что намерен приложить все усилия для решения вопросов с бедностью в России.

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РИА Новости

«Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», — цитирует РИА Новости Мишустина. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу фракции «Единой России» с Мишустиным. Как отмечалось, «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.