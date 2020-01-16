Мишустин намерен приложить все усилия для борьбы с бедностью в России

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Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин в ходе встречи с КПРФ заявил, что намерен приложить все усилия для решения вопросов с бедностью в России.
Мишустин намерен приложить все усилия для борьбы с бедностью в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу фракции «Единой России» с Мишустиным.

Как отмечалось, «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

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