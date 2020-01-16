Володин назвал яркой встречу «Единой России» с Мишустиным

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу фракции «Единой России» с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным.
Володин назвал яркой встречу «Единой России» с Мишустиным
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«Давайте мы проведём все консультации, а затем скажем результат», — цитирует ТАСС Володина.

Он отметил, что это «только начало процесса».

Спикер сообщил, что встреча с «Единой Россией» «была яркой, предложения были сформулированы».

«Итог вы увидите в зале пленарного заседания», — добавил Володин.

Ранее Мишустин провёл встречу с Володиным.

15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Позднее российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьера.

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