Володин назвал яркой встречу «Единой России» с Мишустиным
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«Давайте мы проведём все консультации, а затем скажем результат», — цитирует ТАСС Володина.
Он отметил, что это «только начало процесса».
Спикер сообщил, что встреча с «Единой Россией» «была яркой, предложения были сформулированы».
«Итог вы увидите в зале пленарного заседания», — добавил Володин.
Ранее Мишустин провёл встречу с Володиным.
15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Позднее российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьера.