Мишустин встречается с Володиным в Госдуме
- Михаил Мишустин
- © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Об этом в Telegram сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
Ранее Володин отметил профессионализм главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого российский лидер Владимир Путин внёс на должность премьер-министра. Володин подчеркнул, что знает Мишустина с 1999 года.
15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.
В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.