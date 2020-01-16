Мишустин встречается с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Михаил Мишустин

© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Об этом в Telegram сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Ранее Володин отметил профессионализм главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого российский лидер Владимир Путин внёс на должность премьер-министра. Володин подчеркнул, что знает Мишустина с 1999 года. 15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства. В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.