Мишустин встречается с Володиным в Госдуме

Короткая ссылка
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Мишустин встречается с Володиным в Госдуме
  • Михаил Мишустин
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Об этом в Telegram сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Ранее Володин отметил профессионализм главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого российский лидер Владимир Путин внёс на должность премьер-министра. Володин подчеркнул, что знает Мишустина с 1999 года.

15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить