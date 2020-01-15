Володин отметил опыт и профессионализм Мишустина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил профессионализм главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого российский лидер Владимир Путин внёс на должность премьер-министра.

«Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики», — цитирует спикера ТАСС.

Володин подчеркнул, что знает Мишустина с 1999 года.

«Этот человек — профессионал, причём профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику», — сказал он, добавив, что налоговая с приходом Мишустина стала работать более эффективно.

15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также президент внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Его кандидатура будет рассмотрена 16 января.