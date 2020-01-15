Володин отметил опыт и профессионализм Мишустина

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил профессионализм главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого российский лидер Владимир Путин внёс на должность премьер-министра.

«Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики», — цитирует спикера ТАСС.

Володин подчеркнул, что знает Мишустина с 1999 года.

«Этот человек — профессионал, причём профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику», — сказал он, добавив, что налоговая с приходом Мишустина стала работать более эффективно.

15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также президент внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Его кандидатура будет рассмотрена 16 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить