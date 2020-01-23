Диетолог оценила идею пересмотра потребительской корзины россиян

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Врач-диетолог заместитель директора клиники «Питание и здоровье» по лечебной работе Дарья Русакова прокомментировала предложение президента России Владимира Путина скорректировать потребительскую корзину россиян.
Диетолог оценила идею пересмотра потребительской корзины россиян
  • © РИА Новости

По её мнению, пересмотреть потребляемое количество калорий в сторону оздоровления необходимо.

«По рекомендациям ВОЗ необходимо сокращать количество сахаросодержащих продуктов, а потребление мяса и рыбы увеличить. Безусловно, наша потребительская корзина рассчитана довольно усреднённо. С диетологической точки зрения потребление количества калорий, белков, жиров и углеводов должно рассчитываться, исходя из возраста, пола, массы тела, рода занятий, а также образа жизни», — заявила диетолог в беседе с «Невскими новостями».

Она добавила, что при увеличении в рационе доли мяса и рыбы важно не забывать про молочные продукты, а также внимательно относиться в выбору продуктов и отдавать предпочтение качественным товарам.

22 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.

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