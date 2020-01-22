Аэропорт Красноярска усилил проверку пассажиров из-за коронавируса

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Специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Красноярска, из-за нового коронавируса в Китае.
Аэропорт Красноярска усилил проверку пассажиров из-за коронавируса
  • © kja.aero

Об этом РИА Новости сказала официальный представитель аэропорта Леся Никитина.

«Досмотр действует всегда по прилёте из стран, где есть возможность заразиться любым вирусом. Сегодня ввели двойной досмотр, специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки», — сказала она.

По её словам, первый досмотр проходит на борту тепловизорами, а второй — в помещении с помощью стационарной аппаратуры.

«Показанием для дополнительного осмотра служит температура выше 37,5, за последние сутки пассажиров с температурой выявлено не было», — добавила Никитина.

Согласно последним данным, 17 человек погибли от этого типа коронавируса и более 500 заражены.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России идёт разработка вакцины. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границах России.

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