Генпрокуратура выявила недостатки в охране российских школ

По результатам масштабной проверки в 2019 году в России были выявлены нарушения в охране школ, детских садов и в питании школьников, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в ходе проверок были обнаружены нарушения в пропуском режиме, состоянии инженерно-технических сооружений, отсутствие квалифицированной физической охраны, низкий уровень использования технических средств охраны, недостаточное количество средств оповещения и видеонаблюдения.

Также были пресечены нарушения, которые касались условий хранения продуктов, соблюдения норм питания, формирования рационов детей, отсутствия контроля за поступающими продуктами и готовой продукцией, становившиеся причиной отравлений и инфекционных заболеваний школьников.

При этом прокуроры продолжают выявлять нарушения в обеспечении компьютерных комплексов в школах программами «контентной фильтрации» доступа в интернет.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты аппарата федерального детского омбудсмена выявили нарушения в сфере питания в детских садах и школах Ямала.