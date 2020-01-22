Генпрокуратура выявила недостатки в охране российских школ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в ходе проверок были обнаружены нарушения в пропуском режиме, состоянии инженерно-технических сооружений, отсутствие квалифицированной физической охраны, низкий уровень использования технических средств охраны, недостаточное количество средств оповещения и видеонаблюдения.
Также были пресечены нарушения, которые касались условий хранения продуктов, соблюдения норм питания, формирования рационов детей, отсутствия контроля за поступающими продуктами и готовой продукцией, становившиеся причиной отравлений и инфекционных заболеваний школьников.
При этом прокуроры продолжают выявлять нарушения в обеспечении компьютерных комплексов в школах программами «контентной фильтрации» доступа в интернет.
Ранее URA.RU сообщало, что специалисты аппарата федерального детского омбудсмена выявили нарушения в сфере питания в детских садах и школах Ямала.