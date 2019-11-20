Роспотребнадзор отчитался о проверках в пищеблоках образовательных учреждений

В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях, выявленных в результате проверок организаций общественного питания в образовательных учреждениях, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за 9 месяцев были проведены исследования пищеблоков в порядка 6 тыс. дошкольных, более 7 тыс. общеобразовательных, свыше 450 профессиональных образовательных и более 70 образовательных организаций для детей-сирот и детей без попечения родителей. Всего в результате проверки специалисты выявили свыше 15 тыс. нарушений санитарного законодательства.

«Наиболее частые из них: несоблюдение санитарных требований к качеству и безопасности продуктов и готовых блюд, условиям их хранения, транспортировке и реализации; несоблюдение нормативных требований к весу порций готовых блюд, их химическому составу и энергетической ценности, технологическим процессам их приготовления; нарушение режима мытья посуды; отсутствие у сотрудников пищеблока, допущенных к работе, необходимого перечня медицинских обследований», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что к административной ответственности привлечено более 6,5 тыс. граждан, некачественная продукция снята с производства, а также выданы предписания по улучшению материально-технической базы пищеблоков.

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