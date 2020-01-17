На модернизацию школьных столовых Удмуртии направят 100 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Есть некоторые объекты, где столовые находятся за пределами школы, мы видим этот вопрос, и мы знаем, как его решить», — сказал Бречалов.
Он также выразил уверенность, что за 2020 и 2021 годы регион полностью встроится в новую систему поддержки детей, в том числе с точки зрения школьного питания.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.