На модернизацию школьных столовых Удмуртии направят 100 млн рублей

На модернизацию школьных столовых Удмуртии планируют направить около 100 млн рублей, заявил глава республики Александр Бречалов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Есть некоторые объекты, где столовые находятся за пределами школы, мы видим этот вопрос, и мы знаем, как его решить», — сказал Бречалов.

Он также выразил уверенность, что за 2020 и 2021 годы регион полностью встроится в новую систему поддержки детей, в том числе с точки зрения школьного питания.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.