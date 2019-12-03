СК проверяет данные о закрытии в Томске детсада из-за вспышки инфекции

Следователи начали проверку сообщений СМИ о закрытии в Томске детского сада из-за заражения 24 воспитанников норовирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

«Следственными органами СК России по Томской области проводится проверка размещённой в СМИ информации о том, что работа МБДОУ №65 в городе Томске временно приостановлена из-за заражения 24 детей норовирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 27 по 28 ноября в детсаду была зафиксирована групповая заболеваемость воспитанников до шести лет, которые были отправлены на амбулаторное лечение с диагнозом «норовирусная инфекция».

При этом в Роспотребнадзоре по Томской области подтвердили, что после внеплановой проверки деятельность детского сада была приостановлена из-за «многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства».

Ведомство направило полученные материалы в суд для вынесения решения о закрытии детского учреждения.

В октябре NewsNN передавал, что прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту отравления 26 учеников местной школы.