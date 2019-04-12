В детсаду Петербурга у 31 ребёнка обнаружили кишечную инфекцию

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В детском саду № 53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга у 35 человек, включая 31 ребёнка, диагностировали кишечную инфекцию. При этом 12 человек госпитализированы, сообщает Роспотребнадзор.
В детсаду Петербурга у 31 ребёнка обнаружили кишечную инфекцию
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«Зарегистрировано 35 случаев кишечной инфекции... Госпитализированы 12 человек. У десяти детей и трёх взрослых установлен диагноз «сальмонеллёз», — говорится в сообщении пресс-службы городского управления ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в детском учреждении проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, медицинские работники посещают и наблюдают за состоянием воспитанников, проходящих лечение в домашних условиях.

По факту происшествия Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки.

Ранее URA.RU сообщило о массовом отравлении детей в пермской школе в результате острой кишечной инфекции.

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