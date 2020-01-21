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Эксперт оценил риск заболеть в тёплую зиму

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Врач-эпидемиолог Ступинской больницы Александр Шумилин оценил риск заболеть в тёплую зиму.
Эксперт оценил риск заболеть в тёплую зиму
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Плотность такого воздуха выше холодного, из-за чего в нём дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу. В результате в группу риска попадают страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы», — заявил Шумилин.

По его словам, повышенная влажность воздуха негативно сказывается на иммунитете, поэтому если в организм попадают возбудители вирусов, то для них уже подготовлена благодатная почва.

Как считает эксперт, чрезвычайно важно соблюдать режим сна — спать по меньшей мере восемь часов в сутки. Он также рекомендует сбалансированно питаться, побольше гулять и не забывать об умеренных физических нагрузках.

Ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.

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