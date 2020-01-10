Врач оценил ситуацию с распространением вирусов в связи с аномальной погодой
- РИА Новости
По его мнению, тёплая погода, которая установилась в январе в регионах России, может привести к активному распространению вирусов.
«Сейчас и без того начиная с октября ходит вирусная патология», — отметил Щепеляев.
Он также добавил, что бактерии гибнут на морозе, а долгое сохранение тёплой погоды может негативно отразиться на активности распространения вирусов.
Ранее и. о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столице до середины января.