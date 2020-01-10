Врач оценил ситуацию с распространением вирусов в связи с аномальной погодой

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Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.
Врач оценил ситуацию с распространением вирусов в связи с аномальной погодой
  • РИА Новости

По его мнению, тёплая погода, которая установилась в январе в регионах России, может привести к активному распространению вирусов.

«Сейчас и без того начиная с октября ходит вирусная патология», — отметил Щепеляев.

Он также добавил, что бактерии гибнут на морозе, а долгое сохранение тёплой погоды может негативно отразиться на активности распространения вирусов.

Ранее и. о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столице до середины января.

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