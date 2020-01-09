Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первой половине января

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И. о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столице до середины января.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первой половине января
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его прогнозам, сильный снег, выпавший в Москве в ночь на 9 января в столице, быстро растает.

«Вряд ли это можно назвать снежной зимой. На лыжах не покатаешься. Повышение температуры, которое произойдёт уже сегодня, мокрый снег и даже небольшой дождь уменьшат высоту снега. Так что пока говорить о приходе настоящей зимы не приходится», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что температурный фон предстоящей недели не будет существенно отличаться от предыдущей.

Ночью температура воздуха опустится чуть ниже 0 °С, а днём столбики термометров вновь поднимутся до +1…+2 °С. Аналогичная погода продержится по меньшей мере до 16 января.

Как добавил и. о. главы Гидрометцентра, исключением может стать ночь на воскресенье, когда температура понизится до -5…-9 °С и выпадет снег. Однако затем погода вернётся к прежнему режиму.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Гидрометцентра, синоптики рассказали об аномальном тепле в регионах России.

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