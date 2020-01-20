Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков

Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.

Как она написала на своей странице в Instagram, всё завершилось не совсем так, как ей хотелось бы.

«И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась», — написала она.

Вместе с этим Бочкарёва отметила, что день вынесения приговора стал одним из самых сложных в её жизни. Она призналась, что искренне верила, что правда возьмёт верх над «горой несправедливости» и злобы.

«Думайте, придумывайте и дальше. Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещённых средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка», — заключила актриса.

Ранее Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в размере 30 тыс. рублей Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. Актриса полностью признала вину в хранении наркотиков. Вместе с этим дознаватель указал, что Бочкарёва загладила вину путём «перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

В конце сентября прошлого года сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили для проверки Cadillac под управлением Бочкарёвой. При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали от неё запах алкоголя, в связи с чем ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 г кокаина.

При этом помощница артистки опровергала эту информацию, а сама актриса даже пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространил сведения о её задержании.