Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков

Короткая ссылка
Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.
Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков
  • РИА Новости

Как она написала на своей странице в Instagram, всё завершилось не совсем так, как ей хотелось бы.

«И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась», — написала она.

Вместе с этим Бочкарёва отметила, что день вынесения приговора стал одним из самых сложных в её жизни. Она призналась, что искренне верила, что правда возьмёт верх над «горой несправедливости» и злобы.

«Думайте, придумывайте и дальше. Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещённых средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка», — заключила актриса.

Ранее Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в размере 30 тыс. рублей Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. Актриса полностью признала вину в хранении наркотиков. Вместе с этим дознаватель указал, что Бочкарёва загладила вину путём «перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

В конце сентября прошлого года сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили для проверки Cadillac под управлением Бочкарёвой. При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали от неё запах алкоголя, в связи с чем ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 г кокаина.

При этом помощница артистки опровергала эту информацию, а сама актриса даже пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространил сведения о её задержании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить