Помощница актрисы Бочкарёвой опровергла сообщения о её задержании
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Это всё неправда. Мы не понимаем, кто это делает и зачем. Наталья сегодня дома с детьми, мы с ней вот только разговаривали. И вчера то же самое было», — заявила помощница, имя которой не приводится.
Отмечается, что ранее ряд СМИ сообщил, что актриса якобы была задержана в столице с наркотиками, из-за этого якобы было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.