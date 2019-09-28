Помощница актрисы Бочкарёвой опровергла сообщения о её задержании

Сообщения СМИ о задержании российской актрисы Натальи Бочкарёвой с наркотическими вещества являются ложными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу актрисы.

«Это всё неправда. Мы не понимаем, кто это делает и зачем. Наталья сегодня дома с детьми, мы с ней вот только разговаривали. И вчера то же самое было», — заявила помощница, имя которой не приводится.

Отмечается, что ранее ряд СМИ сообщил, что актриса якобы была задержана в столице с наркотиками, из-за этого якобы было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.