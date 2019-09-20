В Удмуртии перед судом предстанут трое обвиняемых в торговле наркотиками

Перед судом предстанут трое жителей Сарапула, обвиняемых в торговле наркотиками, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Уголовное дело завели против 40-летнего инвалида и двух его подельников 19 и 20 лет.

Он покупал крупные партии синтетических наркотических препаратов в Ижевске и привозил их в Сарапул, где расфасовывал и передавал сообщникам. Те раскладывали запрещённые препараты в тайниках.

Материалы дела переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.