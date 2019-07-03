В Екатеринбурге перед судом предстанут двое обвиняемых в наркоторговле

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В Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет. Об этом сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге перед судом предстанут двое обвиняемых в наркоторговле
  • РИА Новости

«При задержании у них изъяли более восьми килограммов наркотиков, что по ценам чёрного рынка стоит свыше 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Дело передано в Чкаловский суд. Каждому фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков.

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