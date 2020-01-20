Суд назначил штраф актрисе Бочкарёвой за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в размере 30 тыс. рублей актрисе Наталье Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. Об этом информирует РИА Новости.

«Суд постановил: назначить Бочкарёвой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — заявила судья Валерия Чеботарь.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении актрисы от уголовной ответственности.

Бочкарёва полностью признала вину в хранении наркотиков.

«Да, вину признаю полностью», — заявила она.

Перед судом выступил дознаватель, который поддержал своё ходатайство и сказал, что Бочкарёва загладила вину путём «перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Прокурор не стал возражать против судебного штрафа. Как уточняет агентство, речь идёт о наказании, которое заключается в денежном взыскании, при котором человек не получает судимость.

Осенью суд признал Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав.

В конце сентября прошлого года сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили для проверки Cadillac под управлением Бочкарёвой. При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали от неё запах алкоголя, в связи с чем ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 г кокаина.