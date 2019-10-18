Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
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- РИА Новости
Сообщается, что срок лишения права управлять автомобилем — год и восемь месяцев.
Кроме того, артистке назначен административный штраф 30 тыс. рублей.
Ни Бочкарёва, ни её представитель на заседание не явились.
Как информирует агентство, решение может быть обжаловано в течение 10 суток.
28 сентября сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили автомобиль Cadillac под управлением Бочкарёвой.
По словам полицейского, составившего рапорт, после того как актриса вышла из транспортного средства, у неё были выявлены признаки опьянения и чувствовался запах алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась.
СМИ сообщали, что Бочкарёву якобы задержали с наркотиками, однако её помощница опровергла эту информацию.
Сама актриса пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространил сведения о её задержании.