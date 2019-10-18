Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

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Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

Сообщается, что срок лишения права управлять автомобилем — год и восемь месяцев.

Кроме того, артистке назначен административный штраф 30 тыс. рублей.

Ни Бочкарёва, ни её представитель на заседание не явились.

Как информирует агентство, решение может быть обжаловано в течение 10 суток.

28 сентября сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили автомобиль Cadillac под управлением Бочкарёвой.

По словам полицейского, составившего рапорт, после того как актриса вышла из транспортного средства, у неё были выявлены признаки опьянения и чувствовался запах алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

СМИ сообщали, что Бочкарёву якобы задержали с наркотиками, однако её помощница опровергла эту информацию.

Сама актриса пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространил сведения о её задержании.

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