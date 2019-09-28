Бочкарёва прокомментировала сообщения о своём задержании

Российская актриса Наталья Бочкарёва заявила, что намерена привлечь к ответственности людей, которые распространили данные о её задержании в Москве. Об этом она сказала в беседе с Интерфаксом.

«Я нахожусь сейчас дома с детьми, и мы сейчас выясняем, откуда появилась эта новость, для чего это вообще запущено, для чего весь этот скандал и хайп», — сказала она.

Бочкарёва заявила о желании «найти людей, которым это было нужно», привлечь к ответственности и заставить публично извиниться.

Ранее СМИ сообщили, что Бочкарёву в Москве якобы задержали с наркотиками. В связи с этим, по их утверждениям, было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1.

Помощница актрисы опровергла эти сообщения.