Бочкарёва прокомментировала сообщения о своём задержании

Короткая ссылка
Российская актриса Наталья Бочкарёва заявила, что намерена привлечь к ответственности людей, которые распространили данные о её задержании в Москве. Об этом она сказала в беседе с Интерфаксом.
Бочкарёва прокомментировала сообщения о своём задержании
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Я нахожусь сейчас дома с детьми, и мы сейчас выясняем, откуда появилась эта новость, для чего это вообще запущено, для чего весь этот скандал и хайп», — сказала она.

Бочкарёва заявила о желании «найти людей, которым это было нужно», привлечь к ответственности и заставить публично извиниться.

Ранее СМИ сообщили, что Бочкарёву в Москве якобы задержали с наркотиками. В связи с этим, по их утверждениям, было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1.

Помощница актрисы опровергла эти сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить