Бочкарёва прокомментировала сообщения о своём задержании
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- globallookpress.com
«Я нахожусь сейчас дома с детьми, и мы сейчас выясняем, откуда появилась эта новость, для чего это вообще запущено, для чего весь этот скандал и хайп», — сказала она.
Бочкарёва заявила о желании «найти людей, которым это было нужно», привлечь к ответственности и заставить публично извиниться.
Ранее СМИ сообщили, что Бочкарёву в Москве якобы задержали с наркотиками. В связи с этим, по их утверждениям, было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1.