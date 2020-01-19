Володин заявил о появлении в парламенте политической культуры

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что после внесения изменений в Конституцию России в парламенте будет больше диалога и обратной связи.
Володин заявил о появлении в парламенте политической культуры
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

По его словам, в России появилась политическая культура, в связи с этим «острота» 90-х вряд ли вернётся в парламент.

«Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась — и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о важности внесения изменений в Конституцию России, поскольку необходимы «дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета» страны.

Также Володин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является судьбоносным и историческим.

15 января в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон, среди которых ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Позднее он подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений.

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