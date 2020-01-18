Володин прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является судьбоносным и историческим.

Об этом он сказал в ходе встречи с депутатами и чиновниками Псковской области.

«Когда мы вновь и вновь возвращаемся к посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание», — заявил Володин.

По словам Володина, президент «предложил отдать часть своих полномочий гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства».

Спикер Госдумы добавил, что сохраняется сильная президентская власть. Он отметил, что «президент может взять и отстранить от должности бездельника и неэффективного».

Володин считает, что «это совершенно другое наполнение институтов власти». По его мнению, в будущем это должно повысить эффективность и решить вопросы повышения благосостояния народа.

15 января президент России, оглашая послание Федеральному собранию, предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию.

Президент, в частности, предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента.

Подробнее о ежегодном послании главы государства к Федеральному собранию — в материале RT.