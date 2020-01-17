В Минздраве назвали срок принятия решения по новым правилам медосмотра
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- РИА Новости
«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств... В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа», — приводит его слова на форуме «Здоровая Москва» РИА Новости.
По мнению Брюна, новые правила вступят в силу «в той или иной части».
21 ноября Минздрав перенёс на 1 июля вступление в силу новых правил медосмотра для водителей, которые предусматривают увеличение объёма лабораторных исследований. В частности, водители должны будут сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие маркера хронического злоупотребления алкоголем.
Президент России Владимир Путин назвал чушью инициативу об изменении правил медосмотра для водителей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН отметил, что маркер хронического алкоголизма не является эффективным для оценки состояния граждан, периодически употребляющих спиртные напитки.