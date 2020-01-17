В Минздраве назвали срок принятия решения по новым правилам медосмотра

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств... В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа», — приводит его слова на форуме «Здоровая Москва» РИА Новости.

По мнению Брюна, новые правила вступят в силу «в той или иной части».

21 ноября Минздрав перенёс на 1 июля вступление в силу новых правил медосмотра для водителей, которые предусматривают увеличение объёма лабораторных исследований. В частности, водители должны будут сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Президент России Владимир Путин назвал чушью инициативу об изменении правил медосмотра для водителей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН отметил, что маркер хронического алкоголизма не является эффективным для оценки состояния граждан, периодически употребляющих спиртные напитки.