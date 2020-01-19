Названы самые популярные лечебные курорты в России
- Отдыхающие на пляже Анапы / © Георгий Зимарев
- РИА Новости
Так, среди популярных курортов в Краснодарском крае эксперты выделяют Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.
На территории Ставропольского края сотрудники института называют такие курортные места, как Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.
В Крыму специалисты отмечают Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.
Всего в 2019 году, по данным НИИ, в России в санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — отметили в НИИ реабилитации и курортологии.
Ранее RT рассказывал про самые популярные среди россиян страны для путешествий в январе.