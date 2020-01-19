Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.

Так, среди популярных курортов в Краснодарском крае эксперты выделяют Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.

На территории Ставропольского края сотрудники института называют такие курортные места, как Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

В Крыму специалисты отмечают Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.

Всего в 2019 году, по данным НИИ, в России в санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.

«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — отметили в НИИ реабилитации и курортологии.

Ранее RT рассказывал про самые популярные среди россиян страны для путешествий в январе.