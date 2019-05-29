Стали известны самые популярные у россиян лечебные курорты

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Стали известны самые популярные у самостоятельных туристов города России для оздоровительного отдыха летом 2019 года, сообщает Newinform со ссылкой на данные портала Tvil.ru.
Стали известны самые популярные у россиян лечебные курорты
  • РИА Новости

Это Саки в Крыму и Соль-Илецк в Оренбургской области, а также Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае.

По оценке экспертов, путешественники бронируют номера в мини-отелях, квартирах и гостевых домах на лечебных курортах на срок от 7 до 12 дней.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал исследование холдинга «Ромир», согласно которому 29% россиян сократили расходы на путешествия за последний год.

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