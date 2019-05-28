В Ростуризме прокомментировали опрос об экономии россиян на поездках

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал исследование холдинга «Ромир», согласно которому 29% россиян сократили расходы на путешествия за последний год.

«Туристы более взвешенно относятся к планированию путешествий. Кто-то сокращает количество поездок, другие оптимизируют поездки снижением класса отеля, предпочитают более короткие путешествия», — заявил Горин.

Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, как изменились туристические предпочтения россиян за последний год.

Также, как передавал телеканал «360», стали известны самые популярные у жителей России весенние направления для путешествий.