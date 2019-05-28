В Ростуризме прокомментировали опрос об экономии россиян на поездках
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«Туристы более взвешенно относятся к планированию путешествий. Кто-то сокращает количество поездок, другие оптимизируют поездки снижением класса отеля, предпочитают более короткие путешествия», — заявил Горин.
Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, как изменились туристические предпочтения россиян за последний год.
Также, как передавал телеканал «360», стали известны самые популярные у жителей России весенние направления для путешествий.