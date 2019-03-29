Названы самые популярные у россиян весенние направления для путешествий
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Чаще всего для путешествий выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань, города Золотого кольца и Калининград.
Отмечен рост запросов на экскурсионные поездки в Карелию, Крым, города Северо-Западного федерального округа, Алтайский край, Сибирь и на Дальний Восток.
Эксперты связывают интерес к поездкам внутри страны с относительно доступными ценами.
Ранее НСН сообщала, что Москву в 2018 годупосетили 23,5 млн туристов.