Названы самые популярные у россиян весенние направления для путешествий

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Стали известны самые популярные весенние направления путешествий у россиян, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Названы самые популярные у россиян весенние направления для путешествий
  • ©pixabay.com

Чаще всего для путешествий выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань, города Золотого кольца и Калининград.

Отмечен рост запросов на экскурсионные поездки в Карелию, Крым, города Северо-Западного федерального округа, Алтайский край, Сибирь и на Дальний Восток.

Эксперты связывают интерес к поездкам внутри страны с относительно доступными ценами.

Ранее НСН сообщала, что Москву в 2018 годупосетили 23,5 млн туристов.

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