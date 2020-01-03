Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Выяснилось, что больше всего билетов с вылетом в первый месяц года продано в Италию, Таиланд, Германию, Армению и Турцию.

По сравнению с прошлым годом выросла популярность Турции — год назад она находилась на девятой строке рейтинга, а Грузия, которая в январе 2018-го входила в пятёрку, исчезла из списка популярных направлений (с 8 июля 2019 года был введён запрет на авиаперелёты из-за акций протеста в Тбилиси). При этом увеличилось количество проданных билетов в Армению.

В топе российских городов, которые россияне посещают в январе, оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Вырос интерес к поездкам в Краснодар, а Сочи и Ростов-на-Дону, наоборот, стали менее популярны.

Аналитики также отмечают, что в январе 2020 года россияне чаще будут летать на отдых в одиночку — число заказов, в которых оформлен один билет, увеличилось на 3%.

Ранее аналитики рассказали, в какие страны россияне чаще всего ищут туры.