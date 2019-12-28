Аналитики рассказали, в какие страны россияне чаще всего ищут туры
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С января по март будущего года, как отмечают аналитики, популярностью пользуются готовые путешествия в Таиланд.
Затем до конца 2020 года повышенный спрос отмечен на туры в Турцию. При этом популярность отдыха в этой стране в мае может возрасти в два раза по сравнению с предыдущими месяцами, прогнозируют аналитики.
«Многие интересуются пакетными предложениями по России, однако их ищут почти в три раза реже, чем в туры в Турцию. Большинство путешественников рассматривает туры продолжительностью семь ночей», — рассказал Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip.
Также путешественники часто ищут готовые поездки в ОАЭ, Вьетнам, Доминиканскую республику, на Кипр, в Италию, Грецию и на Кубу.
Ранее были названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году.