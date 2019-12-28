Аналитики рассказали, в какие страны россияне чаще всего ищут туры

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны россияне чаще всего ищут туры на 2020 год. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

С января по март будущего года, как отмечают аналитики, популярностью пользуются готовые путешествия в Таиланд.

Затем до конца 2020 года повышенный спрос отмечен на туры в Турцию. При этом популярность отдыха в этой стране в мае может возрасти в два раза по сравнению с предыдущими месяцами, прогнозируют аналитики.

«Многие интересуются пакетными предложениями по России, однако их ищут почти в три раза реже, чем в туры в Турцию. Большинство путешественников рассматривает туры продолжительностью семь ночей», — рассказал Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip.

Также путешественники часто ищут готовые поездки в ОАЭ, Вьетнам, Доминиканскую республику, на Кипр, в Италию, Грецию и на Кубу.

Ранее были названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году.