Названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили средние цены на авиабилеты из России на будущий год и выяснили, стоимость перелёта в какие страны в 2020 году значительно снизится. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Заметнее всего подешевели авиабилеты в Аргентину — на 42% по сравнению с ценами 2019 года.

Цены на перелёт в ЮАР и Исландию снизились на 38%, в Мексику — на 36% по сравнению с 2019 годом, на Мальту — на 35%, сообщают аналитики.

Стоимость авиабилетов в Доминиканскую Республику снизилась на треть, в Люксембург и Венгрию — на 32%.

Эксперты также назвали страны, перелёт в которые подешевел менее чем на треть. Среди них Марокко, Монголия, Чехия и Япония.

«Запланировать отдых в одной из перечисленных стран действительно стоит. Например, в суетливом и шумном Буэнос-Айресе можно с комфортом переждать зиму: температура в Аргентине вряд ли опустится ниже +28 °C. На райских пляжах Доминиканской Республики прекрасная погода будет стоять до конца апреля, и это отличное время, чтобы как следует познакомиться с островом, посетить заповедники и хорошо отдохнуть», — считает директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Для анализа были использованы данные о средней стоимости авиабилетов, оформленных до 20 декабря 2019 и 2020 годов.

Ранее аналитики назвали самый загруженный день декабря в аэропортах Москвы.