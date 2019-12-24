Названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили средние цены на авиабилеты из России на будущий год и выяснили, стоимость перелёта в какие страны в 2020 году значительно снизится. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году
  • © ALEXEY BYCHKOV
  • globallookpress.com

Заметнее всего подешевели авиабилеты в Аргентину — на 42% по сравнению с ценами 2019 года. 

Цены на перелёт в ЮАР и Исландию снизились на 38%, в Мексику — на 36% по сравнению с 2019 годом, на Мальту — на 35%, сообщают аналитики.

Стоимость авиабилетов в Доминиканскую Республику снизилась на треть, в Люксембург и Венгрию — на 32%. 

Эксперты также назвали страны, перелёт в которые подешевел менее чем на треть. Среди них Марокко, Монголия, Чехия и Япония. 

«Запланировать отдых в одной из перечисленных стран действительно стоит. Например, в суетливом и шумном Буэнос-Айресе можно с комфортом переждать зиму: температура в Аргентине вряд ли опустится ниже +28 °C. На райских пляжах Доминиканской Республики прекрасная погода будет стоять до конца апреля, и это отличное время, чтобы как следует познакомиться с островом, посетить заповедники и хорошо отдохнуть», — считает директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Для анализа были использованы данные о средней стоимости авиабилетов, оформленных до 20 декабря 2019 и 2020 годов.

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