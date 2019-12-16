Аналитики назвали самый загруженный день декабря в аэропортах Москвы

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Александра Рыкова
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какой день перед новогодними праздниками, по прогнозам, будет самым загруженным в аэропортах Москвы. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Аналитики назвали самый загруженный день декабря в аэропортах Москвы
  • Пассажиры в аэропорту Шереметьево
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Самым загруженным днём для Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу, в этот день из столицы улетят примерно на 63% больше человек, чем в среднестатистический день. При этом прилетят в Москву на 30% больше людей, чем обычно.

В аэропорту Санкт-Петербурга максимально загруженный день также ожидается 30 декабря: из города улетят примерно на 83% больше жителей, чем обычно, при этом турпоток в город возрастёт на 45%, выяснили эксперты.

Количество уезжающих с московских вокзалов пассажиров 30 декабря увеличится в три раза по сравнению с обычным днём. При этом 31 декабря в 3,2 раза вырастет число пассажиров, прибывающих в столицу.

Для железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга самым активным днём также станет 30 декабря — из города уедут в 2,4 раза больше путешественников. А 31 декабря турпоток увеличится в 2,9 раза по сравнению с обычным днём года, рассказали в OneTwoTrip.

Прогноз сделан на основе данных о продажах железнодорожных и авиабилетов за прошлые годы, а также информации о уже оформленных заказах в этом году.

Ранее был назван самый дорогой купленный билет из России на новогодние праздники.

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