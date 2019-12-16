Аналитики назвали самый загруженный день декабря в аэропортах Москвы
- Пассажиры в аэропорту Шереметьево
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Самым загруженным днём для Москвы и Санкт-Петербурга станет 30 декабря, отмечают аналитики.
Согласно прогнозу, в этот день из столицы улетят примерно на 63% больше человек, чем в среднестатистический день. При этом прилетят в Москву на 30% больше людей, чем обычно.
В аэропорту Санкт-Петербурга максимально загруженный день также ожидается 30 декабря: из города улетят примерно на 83% больше жителей, чем обычно, при этом турпоток в город возрастёт на 45%, выяснили эксперты.
Количество уезжающих с московских вокзалов пассажиров 30 декабря увеличится в три раза по сравнению с обычным днём. При этом 31 декабря в 3,2 раза вырастет число пассажиров, прибывающих в столицу.
Для железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга самым активным днём также станет 30 декабря — из города уедут в 2,4 раза больше путешественников. А 31 декабря турпоток увеличится в 2,9 раза по сравнению с обычным днём года, рассказали в OneTwoTrip.
Прогноз сделан на основе данных о продажах железнодорожных и авиабилетов за прошлые годы, а также информации о уже оформленных заказах в этом году.
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