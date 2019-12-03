Названы направления со сниженными ценами на путешествия в Новый год

В преддверии Нового года стоимость путешествий по некоторым направлениям значительно снизилась. Об этом RT рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, по России в новогодние каникулы выгоднее всего отправиться из Сочи в Ростов-на-Дону. Авиабилет по этому направлению обойдётся на 64% дешевле, чем в среднем за год, сообщают аналитики.

На 62% по сравнению со средними ценами по году подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Также снизились цены на билеты из Ставрополя в Санкт-Петербург (на 61%), из Сургута в Калининград (на 44%) и из Нижневартовска в Санкт-Петербург (на 44%).

За границу выгоднее всего лететь из Москвы в Тиват (Черногория) — на 57% ниже среднегодовой цены.

Кроме того, на 45% снизились цены на билеты из Москвы в Нью-Йорк (США). На 44% выгоднее станет путешествие из Москвы в Тирану (Албания) и из Самары в Мюнхен (Германия).

Греческий Ираклион станет доступнее на 43% при перелёте из Москвы.

«Тем, кто хочет слетать куда-нибудь подешевле, стоит начать каникулы пораньше или, наоборот, немного продлить их. Дело в том, что средний чек на авиабилеты в последнюю неделю декабря и первых числах января на 30—35% выше, чем в период с 16 по 22 декабря. Если же отправиться в путешествие через неделю после Нового года, то есть с 6 января, можно сэкономить на стоимости билета до 20%», — объяснил Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip.

Ранее были названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год.