Назван самый дорогой купленный билет из России на новогодние праздники

На новогодние праздники самым дорогим перелётом стало путешествие в Австралию. Стоимость билета туда и обратно, купленного в России, составила 355 тыс. рублей. Таковы результаты исследования (эти данные есть в распоряжении RT), проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Специалисты проанализировали стоимость железнодорожных и авиабилетов, оформленных на даты новогодних праздников.

Самым дорогим стал перелёт в Сидней (Австралия). За билет туда и обратно пассажир из Москвы заплатил 355 тыс. рублей.

На втором месте — билет из Москвы на Тенерифе (Испания) за 310 тыс. рублей.

Билет в Дубай (ОАЭ) из Москвы стоил 270 тыс. рублей. За те же деньги можно улететь в Гонконг (Китай).

Замыкает пятёрку дорогих новогодних предложений билет в Лос-Анджелес (США) за 254 тыс. рублей.

Среди путешествий на поезде самой дорогой станет поездка из Владивостока в Москву 30 декабря — билет в вагон класса люкс обошёлся в 43,2 тыс. рублей.

Путешествие первым классом на «Сапсане» по маршруту Москва — Санкт-Петербург 30 декабря стоило 20,1 тыс. рублей.

А за поездку из Биробиджана в Иркутск 28 декабря в люксе пассажир заплатил 18,7 тыс. рублей.

На четвёртой строчке — железнодорожная поездка 28 декабря классом люкс из Санкт-Петербурга в Сочи за 16,5 тыс. рублей, на пятой — из Омска в Санкт-Петербург за 16,4 тыс. рублей.

Для анализа были использованы данные о стоимости оформленных авиабилетов с датами вылета из российских городов с 28 по 31 декабря и возвращением обратно с 4 по 12 января и железнодорожных билетов с датами отправления с 28 по 31 декабря.

Ранее были названы направления со сниженными ценами на путешествия в Новый год.