Назван самый дорогой купленный билет из России на новогодние праздники
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Самым дорогим стал перелёт в Сидней (Австралия). За билет туда и обратно пассажир из Москвы заплатил 355 тыс. рублей.
На втором месте — билет из Москвы на Тенерифе (Испания) за 310 тыс. рублей.
Билет в Дубай (ОАЭ) из Москвы стоил 270 тыс. рублей. За те же деньги можно улететь в Гонконг (Китай).
Замыкает пятёрку дорогих новогодних предложений билет в Лос-Анджелес (США) за 254 тыс. рублей.
Среди путешествий на поезде самой дорогой станет поездка из Владивостока в Москву 30 декабря — билет в вагон класса люкс обошёлся в 43,2 тыс. рублей.
Путешествие первым классом на «Сапсане» по маршруту Москва — Санкт-Петербург 30 декабря стоило 20,1 тыс. рублей.
А за поездку из Биробиджана в Иркутск 28 декабря в люксе пассажир заплатил 18,7 тыс. рублей.
На четвёртой строчке — железнодорожная поездка 28 декабря классом люкс из Санкт-Петербурга в Сочи за 16,5 тыс. рублей, на пятой — из Омска в Санкт-Петербург за 16,4 тыс. рублей.
Для анализа были использованы данные о стоимости оформленных авиабилетов с датами вылета из российских городов с 28 по 31 декабря и возвращением обратно с 4 по 12 января и железнодорожных билетов с датами отправления с 28 по 31 декабря.
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