Ростуризм представил ролики о зимнем отдыхе в России

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) представило два ролика, которые посвящены внутреннему туризму в России.

В одном из них показаны виды России, в том числе озеро Байкал, а также люди, отдыхающие на природе у огня и путешествующие по горам и лесам.

«Не пропусти свою зиму», — говорит закадровый голос в финале.

  • «Катай дома»

В начале ноября сообщалось, что Крым вошёл в десятку самых популярных регионов России для путешествий на новогодних каникулах — праздничный отдых обойдётся в среднем 2723 рубля за ночь.

В соответствующий список также попали Ставропольский и Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Ярославская, Тверская и Кемеровская области, Карелия и Татарстан.

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