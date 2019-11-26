Ростуризм представил ролики о зимнем отдыхе в России
В одном из них показаны виды России, в том числе озеро Байкал, а также люди, отдыхающие на природе у огня и путешествующие по горам и лесам.
«Не пропусти свою зиму», — говорит закадровый голос в финале.
- «Катай дома»
В начале ноября сообщалось, что Крым вошёл в десятку самых популярных регионов России для путешествий на новогодних каникулах — праздничный отдых обойдётся в среднем 2723 рубля за ночь.
В соответствующий список также попали Ставропольский и Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Ярославская, Тверская и Кемеровская области, Карелия и Татарстан.