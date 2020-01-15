Врач дал рекомендации, как проводить каникулы с пользой

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Врач Григорий Конев рассказал, как проводить зимние каникулы с пользой для здоровья, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Врач дал рекомендации, как проводить каникулы с пользой
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По его словам, прогулки, посещение праздничных мероприятий, катание на санках и лыжах позволяют сбросить стресс и подзарядиться положительными эмоциями.

Кроме того, по мнению специалиста, отпуск укрепляет семьи и позволяет наладить взаимоотношения с детьми.

«Помимо активного отдыха, общения можно порекомендовать посещать баню и сауну (если нет соответствующих противопоказаний), а также по возможности до минимума сократить пользование интернетом, планшетом, соцсетями. Лучше общаться лично. Тогда мозг перезагружается. Поскольку информации и так избыток, от неё тоже нужно отдыхать», — подчеркнул Конев.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.

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