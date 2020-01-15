Врач дал рекомендации, как проводить каникулы с пользой
- АГН «Москва»
По его словам, прогулки, посещение праздничных мероприятий, катание на санках и лыжах позволяют сбросить стресс и подзарядиться положительными эмоциями.
Кроме того, по мнению специалиста, отпуск укрепляет семьи и позволяет наладить взаимоотношения с детьми.
«Помимо активного отдыха, общения можно порекомендовать посещать баню и сауну (если нет соответствующих противопоказаний), а также по возможности до минимума сократить пользование интернетом, планшетом, соцсетями. Лучше общаться лично. Тогда мозг перезагружается. Поскольку информации и так избыток, от неё тоже нужно отдыхать», — подчеркнул Конев.
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