Врач дал рекомендации, как проводить каникулы с пользой

Врач Григорий Конев рассказал, как проводить зимние каникулы с пользой для здоровья, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

По его словам, прогулки, посещение праздничных мероприятий, катание на санках и лыжах позволяют сбросить стресс и подзарядиться положительными эмоциями.

Кроме того, по мнению специалиста, отпуск укрепляет семьи и позволяет наладить взаимоотношения с детьми.

«Помимо активного отдыха, общения можно порекомендовать посещать баню и сауну (если нет соответствующих противопоказаний), а также по возможности до минимума сократить пользование интернетом, планшетом, соцсетями. Лучше общаться лично. Тогда мозг перезагружается. Поскольку информации и так избыток, от неё тоже нужно отдыхать», — подчеркнул Конев.

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